Bahnchefin Palla zeigt sich optimistisch, aber deutliche Verbesserungen bei Netz und Pünktlichkeit dürften noch lange dauern. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses nimmt den Bund in die Pflicht.
Berlin - Angesichts des Milliardenverlusts bei der Deutschen Bahn und jahrelangen Sanierungsarbeiten auf der Schiene fordert der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Tarek Al-Wazir, die Bundesregierung zu mehr Unterstützung auf. "Bahnchefin (Evelyn) Palla hat den richtigen Kurs eingeschlagen, braucht dafür aber deutlich mehr Rückhalt aus der Bundesregierung", sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.