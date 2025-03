Milliardenübernahme: Google kauft Sicherheitsfirma Wiz für 32 Milliarden Dollar

1 Wiz ist den Angaben zufolge eine führende Cloud-Sicherheitsplattform mit Hauptsitz in New York. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

New York - Der US-Internetriese Google übernimmt in einem zweiten Anlauf die Datensicherheitsfirma Wiz. Es sei ein bindender Kaufvertrag unterzeichnet worden, teilte der Google-Mutterkonzern Alphabet mit. Für Wiz legt der Konzern 32 Milliarden US-Dollar in bar (29,31 Mrd Euro) auf den Tisch. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtet.