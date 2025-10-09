Milliardenprojekt in Stuttgart: Wettbewerb für Oper startet – Acht Architekten gesetzt

2026 soll das Preisgericht den Siegerentwurf für die Sanierung und Erweiterung der Oper küren. Beteiligen können sich Architekten aus ganz Europa.
Die Planungen für die Sanierung und Erweiterung der Staatsoper in der Landeshauptstadt gehen in die nächste Runde. Das Preisgericht für den Architektenwettbewerb hat die Auslobungsunterlagen verabschiedet. An dem Wettbewerb, der europaweit ausgeschrieben wird, sollen insgesamt 30 Architekturbüros teilnehmen dürfen, acht davon sind gesetzt. Die Namen der bereits ausgewählten Büros nennt die für den Bau von Stadt und Land gegründete Projektgesellschaft ProWST noch nicht. Offen ist auch die Höhe des Preisgeldes. Dazu sei noch eine Abstimmungsrunde nötig, so die ProWST-Pressestelle.