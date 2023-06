Land hilft Kommunen – solidarisch in der Krise

Stuttgart - Die Krise schweißt zusammen. Im letzten Herbst hatte sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann mit Gemeinde-, Städte und Landkreistag noch öffentlich um Geld gestritten. Da ging es vergleichsweise um Peanuts. Aber seit Beginn der Corona-Lähmung im März ist alles anders. Mit einer Vier-Milliarden-Euro-Finanzspritze – ein Milliarde davon zahlt der Bund – will das Land den Kommunen in der Krise beiseite stehen. Denn deren Einkünfte – Steuern, Gebühren, Eintritte – sind katastrophal eingebrochen. Wer sieht, mit welchem Aufwand derzeit halb leere Freibäder betrieben werden, wer die Einnahmeneinbrüche im ÖPNV, städtischen Museen und Theatern bilanziert, kann sich die Not der Kommunen und ihre Angst vor Haushaltssperren ausmalen. Der gefundene Ausweg wird von den kommunalen Verbänden als „fair und gerecht“ bezeichnet.