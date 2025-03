Milliarden für Verteidigung: So profitieren Rüstungsfirmen in Baden-Württemberg

So profitieren Rüstungsfirmen in Baden-Württemberg

1 Die Luftverteidigungssysteme Iris-T SLM und Iris-T SLS von Diehl Foto: Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG/Marcus Schaefer

Ob Funkgeräte, Gewehre, Munition oder Luftverteidigungssysteme – viele Komponenten kommen aus Baden-Württemberg. Wie Firmen im Südwesten vom Höhenflug der Rüstungsbranche profitieren, wo sie investieren und Jobs schaffen.











In den kommenden Jahren sollen Milliardenbeträge in die Verteidigung fließen – und nicht nur Deutschland rüstet auf. Weitere Milliardenaufträge für die Rüstungsindustrie sind absehbar, von denen auch Firmen in Baden-Württemberg profitieren dürften, ob am Bodensee oder etwa in Ulm, wie Beispiele zeigen.