Milliarden für den Kreis Göppingen: Erleichterung über Geld für den A8-Ausbau

Der Koalitionsausschuss in Berlin hat sich auf weitere Milliarden für den Straßenbau verständigt – das betrifft auch die A 8 im Landkreis Göppingen.
Gut acht Stunden haben die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD bis in die Nacht zum Donnerstag in Berlin im Kanzleramt verhandelt – mit einem Ergebnis, das auch den Landkreis Göppingen konkret betrifft. Beim Thema Straßenbau hätten sich die Koalitionspartner nun „vollständig geeinigt“, hatte Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstagvormittag gesagt. Was bedeutet das für den geplanten neuen Albaufstieg der A8, dessen Bau zuletzt wegen fehlender finanzieller Mittel wieder infrage gestellt worden war? Auf Anfrage unserer Redaktion teilt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) mit, dass nun Geld da sei und der Albaufstieg gebaut werden kann.