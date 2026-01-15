Millenials in China: Junge Chinesen lieben „Bist du tot?“

Eine populäre App unter den chinesischen Internetnutzern wirft kein gutes Licht auf die Situation der nachwachsenden Generation.
Chinas derzeit beliebteste Bezahl-App klingt wie ein morbider Scherz: „Bist du tot?“, fragt sich die rasant wachsende Anzahl an Nutzern der Online-Plattform „Sile ma“. Das Prinzip ist simpel: Man muss täglich einen virtuellen Knopf drücken, der belegt, dass man noch am Leben ist. Wenn man zweimal in Folge fehlt, wird eine automatische Nachricht an einen selbst ausgesuchten Notfallkontakt geschickt.