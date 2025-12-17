Milla Jovovich: Das fünfte Element wird 50

1997 stieg der Stern von Milla Jovovich dank der kultigen Sci-Fi-Komödie "Das fünfte Element" rasant empor. Am 17. Dezember wird die stolze Multipass-Besitzerin 50 Jahre alt.
"Sie ist das wertvollste, was die Menschheit besitzt. Sie ist einfach perfekt": Mit ihren quietschorangen Haaren, der liebenswerten Weltfremdheit und nicht zuletzt ihrem ikonischen Satz "Leeloo Dallas Multipass!" verdrehte Milla Jovovich (50) im Jahr 1997 nicht nur Bruce Willis (70) alias Korben Dallas den Kopf. Ihre Rolle als stolze Multipass-Besitzerin in "Das fünfte Element" machte die in Kiew geborene Schauspielerin mit 21 Jahren zum Weltstar. Das Leben der Schauspielerin, die am 17. Dezember ihren 50. Geburtstag feiert, war aber bereits im Teenageralter hollywoodreif bis skandalös.