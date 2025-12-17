Milla Jovovich: Das fünfte Element wird 50

"Sie ist das wertvollste, was die Menschheit besitzt. Sie ist einfach perfekt": Mit ihren quietschorangen Haaren, der liebenswerten Weltfremdheit und nicht zuletzt ihrem ikonischen Satz "Leeloo Dallas Multipass!" verdrehte Milla Jovovich (50) im Jahr 1997 nicht nur Bruce Willis (70) alias Korben Dallas den Kopf. Ihre Rolle als stolze Multipass-Besitzerin in "Das fünfte Element" machte die in Kiew geborene Schauspielerin mit 21 Jahren zum Weltstar. Das Leben der Schauspielerin, die am 17. Dezember ihren 50. Geburtstag feiert, war aber bereits im Teenageralter hollywoodreif bis skandalös.

Als Jovovich fünf Jahre alt war, zog ihre Familie aus der damaligen Sowjetunion zunächst nach London, etwas später dann in die USA. Schon mit 15 Jahren hatte sie ihr erstes Musikalbum "The Divine Comedy" geschrieben, das ein Jahr später beim Label EMI Records aufgenommen wurde. Zwar folgte 1998 noch ein zweites Album, nachhaltig konnte sie sich aber nie als Sängerin etablieren.

Für weit mehr Aufsehen als ihre Musikkarriere sorgte im gleichen Zeitraum ein anderer Umstand: Mit 16 ging Jovovich eine Ehe mit ihrem Leinwand-Freund Shawn Andrews ein, den sie beim Dreh zu "Confusion - Sommer der Ausgeflippten" kennengelernt hatte. Lange hielt diese Ehe jedoch nicht, Jovovichs Mutter ließ sie knapp zwei Monate später annullieren.

Ein Faible für Filmschaffende

Rollen hatte Jovovich in den 90er Jahren schon mehrfach ergattern können. Etwa in "Chaplin" von 1992 oder in "Rückkehr zur blauen Lagune" ein Jahr zuvor. Doch erst 1997 sollte die Profession ihr Leben auf zweierlei Arten nachhaltig verändern. Denn Regisseur Luc Besson (66) entdeckte sie nicht nur und castete sie als weibliche Hauptrolle in seinem schrägen Sci-Fi-Spektakel "Das fünfte Element" - er heiratete sie auch im Jahr der Filmveröffentlichung. Bis 1999 hatte ihre Ehe bestand, für "Johanna von Orleans" hatten die beiden noch als Mann und Frau sowie Regisseur und Hauptdarstellerin zusammengearbeitet.

Ganz ähnlich verlief es einige Jahre später. Regisseur Paul W. S. Anderson (nicht zu verwechseln mit Paul Thomas Anderson) lernte sie beim Dreh der Videospiel-Verfilmung "Resident Evil" kennen und lieben. 2003 folgte die Verlobung, jedoch erst 2009 die Hochzeit. Bis heute sind die beiden verheiratet und haben drei gemeinsame Töchter. Zudem verbindet sie eine Reihe gemeinsamer Filmprojekte, darunter weitere Adaptionen der Horrorspielreihe sowie 2025 der dystopische Flop "In the Lost Lands", basierend auf Kurzgeschichten von George R. R. Martin.

Model-Muse mit Versand-Problemen

Neben Musik und Film probierte sich Jovovich früh auch als Model aus. In der Tat so früh, dass ihre Bilder im kindlichen Alter für eine öffentliche Debatte sorgten. Vor Aufträgen der größten Modelabels konnte sie sich kaum retten. Ob Dior oder Armani, Versace oder Prada. Vor allem ihre eisblauen Augen wurden zu ihrem Model-Alleinstellungsmerkmal.

Kurzzeitig hatte Jovovich auch ihr eigenes Modelabel. Mit Kollegin Carmen Hawk gründete sie 2004 Jovovich-Hawk, nach vier Jahren war aber schon wieder Schluss damit. Jovovich hatte offensichtlich unterschätzt, welche unliebsamen Aufgaben mit einem eigenen Unternehmen einhergehen: "Ich bin eine Künstlerin. Ich bin niemand, der mit Versandkosten und Steuern umgehen kann."

Dann doch lieber Film statt Versand. Aktuell hat die Schauspielerin laut "IMDb" zwei Streifen in der Pipeline. Etwas überraschend entsteht keiner der beiden unter der Regie von Paul W. S. Anderson, die Thematik ist aber zumindest bei einem davon vertraut. "Twilight of the Dead" von Brad Anderson (weder verwandt noch verschwägert) handelt von einer weiteren Zombie-Apokalypse und befindet sich demnach in der Vorproduktion. Bereits abgedreht ist Joshua Otis Millers Action-Thriller "Midnight".