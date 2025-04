Milka, Ritter Sport, Lindt und Co.: Zwei Euro und mehr pro Tafel – wird Schokolade zum Luxus?

1 Zwei Euro sind der neue Goldstandard bei Schokolade. Die Preise steigen und steigen. Foto: imago stock&people

Zwei Euro die Tafel Schokolade sind das neue Normal. Experten sehen „Mitnahmeeffekte" der Markenhersteller, Milka trickst bei den Verpackungsgrößen. Und was sagt Ritter Sport dazu?











Einige Produzenten von Osterschokoladen haben sich offensichtlich in diesem Jahr verzockt. Wie in diesem Stuttgarter Rewe-Markt stehen auch in anderen Supermärkten viele rabattierte Osterhasen und -eier in den Regalen, in diesem Fall grüßen die Lindt-Hasen beim Gang zur Supermarktkasse gleich an zwei Stellen. „Offenbar haben einige Markenhersteller bei den Preisen den Bogen überspannt“, sagt Philipp Hennerkes, Geschäftsführer des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH).