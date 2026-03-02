Die Eskalation im Iran beschäftigt auch die Menschen in der Region. Hamid Jebeli aus Leonberg bangt um seine Familie – und wünscht sich Frieden für seine alte Heimat.
Hamid Jebeli ist besorgt. „Ich kann meine Mutter seit Freitag nicht erreichen. Sie ist krank, vor einigen Monaten hatte sie einen Schlaganfall“, erzählt der Deutsch-Iraner. Seit dem Militärangriff auf den Iran kommt es erneut zu massiven Internetproblemen – ähnlich wie während des zwölftägigen Krieges im vergangenen Jahr. Möglicherweise seien die Datenverbindungen gezielt gekappt worden, berichten Medien.