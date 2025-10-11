Militärparade: Nordkorea führt seine neue Interkontinentalrakete vor

Nordkorea hat bei einer Militärparade seine neue Interkontinentalrakete vorgeführt. Die Rakete Hwasong-20 sei das „mächtigste nukleare strategische Waffensystem“ des Landes.
Nordkorea hat bei einer Militärparade seine neue Interkontinentalrakete vorgeführt. Die gezeigte Rakete Hwasong-20 sei das „mächtigste nukleare strategische Waffensystem“ des Landes, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Anwesend bei der Parade waren neben Machthaber Kim Jong Un auch hochrangige Regierungsvertreter aus Russland und China.