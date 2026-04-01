Militärflugzeug: 29 Tote bei Absturz von russischem Flugzeug über der Krim

1 Ein Flugzeug ist über der von Russland besetzten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgestürzt. (Symbolbild) Foto: Na Son Nguyen/AP/dpa

Ein Militärflugzeug fliegt über die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Der Kontakt bricht ab. Moskau spricht von Todesopfern.











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Moskau - Beim Absturz eines russischen Militärflugzeugs über der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach Angaben aus Moskau 29 Menschen ums Leben gekommen. Ein Such- und Rettungsteam habe die Absturzstelle gefunden und von sechs getöteten Besatzungsmitgliedern und 23 Passagieren gesprochen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau staatlichen Nachrichtenagenturen zufolge mit.