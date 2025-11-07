Militärbasis bei Washington: Paket mit weißem Pulver sorgt für Evakuierung auf Trumps Militärflugplatz

Ein mysteriöses Paket mit weißem Pulver sorgt auf Trumps Militärflugplatz bei Washington für Aufregung. Sieben Menschen mussten ins Krankenhaus. Was steckt dahinter?
Ein verdächtiges Paket mit weißem Pulver sorgt auf dem von US-Präsident Donald Trump genutzten Militärflugplatz für Unruhe. Nach Öffnen des Pakets in der Joint Base Andrews bei Washington mussten vorübergehend sieben Menschen im Krankenhaus behandelt werden, wie US-Medien am Freitag berichteten. Einige von ihnen klagten laut dem Sender Fox News über Kopfschmerzen. Was genau es mit dem Pulver auf sich hat, war zunächst unklar.