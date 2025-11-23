US-Präsident Trump stört sich an einem Video der Demokraten - und droht etwa mit dem Tod für «aufständisches Verhalten». Das Justizministerium schaltet sich ein. Eine Senatorin sieht hier ein Muster.
Washington - Im Streit um Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen mehrere demokratische Kongressmitglieder hat die Senatorin Elissa Slotkin nachgelegt. "Es ist kein Geheimnis, dass der Präsident versucht, das Justizministerium als Waffe einzusetzen", sagte sie im Gespräch mit ABC News. "Wir haben schon mehrfach erlebt, wie er bei verschiedenen Personen so vorgegangen ist. Es ist ein Instrument, um einzuschüchtern."