Militär: 120 Kilometer: Soldaten marschieren in Gedenken an Gefallene

120 Kilometer: Soldaten marschieren in Gedenken an Gefallene

Potsdam - In Gedenken an Gefallene marschieren rund 150 Soldaten und Reservisten der Bundeswehr aus ganz Deutschland durch Brandenburg nach Berlin. Der Marsch hat am Montag begonnen und dauert vier Tage - also bis zum Donnerstag, wie das Landeskommando Brandenburg mitteilte. Der Gedenkmarsch, den es in diesem Jahr zum achten Mal gibt, sei bundesweit die einzige Großaktion zu diesem Anlass.