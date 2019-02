1 Sind seit wenigen Monaten miteinander verheiratet: Miley Cyrus und Liam Hemsworth Foto: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Seit Ende 2018 sind Miley Cyrus und Liam Hemsworth offiziell Mann und Frau. Doch trägt sie seinen Nachnamen?

Es war eine der großen Promi-Meldungen des Jahres 2018: Miley Cyrus (26, "Younger Now") und Liam Hemsworth (29, "Mit Dir an meiner Seite") haben Ende Dezember tatsächlich geheiratet. Jetzt beantwortete der Schauspieler in der Morgen-Talkshow "Live! With Kelly and Michael" ein paar private Fragen. So offenbarte Hemsworth unter anderem, dass Miley tatsächlich offiziell seinen Nachnamen angenommen habe - sie im Showgeschäft aber weiterhin als Miley Cyrus auftreten werde.

Es war ihre Idee

Die Idee mit der Namensänderung habe nicht er, sondern Miley gehabt. "Ich habe sie nicht gebeten, meinen Namen anzunehmen", erklärt Hemsworth. "Und dann meinte sie einfach: 'Natürlich nehme ich deinen Namen an.'"

Außerdem erzählte Hemsworth, dass die ersten Wochen als Mann und Frau schon etwas seltsam gewesen seien, dass sich das mittlerweile aber gelegt habe. Er habe die Sängerin auch nur noch als "Wife", also "Ehefrau", in seinem Smartphone abgespeichert.