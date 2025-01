1 Miley Cyrus bei einem Auftritt in Los Angeles. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ddp/Sipa USA

Miley Cyrus hat emotionale Worte an die Opfer der Brände in Kalifornien gerichtet. Die Sängerin weiß, wie es sich anfühlt, ein Zuhause durch Feuer zu verlieren...











Miley Cyrus (32) hat eine emotionale Nachricht an die Menschen in Kalifornien gerichtet, die von den Bränden betroffen sind. Die Sängerin erinnerte dabei auch an ihr eigenes Haus, das vor einigen Jahren abbrannte.