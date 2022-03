8 Ein bisschen Sonne tanken am Schlossplatz Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Frühlingsgefühle in Stuttgart – für viele Menschen heißt das am Dienstag, eine Portion Eis oder ein kühles Getränk im Straßencafé genießen. Schon am frühen Mittag ist die Innenstadt voller Sonnenhungriger, die den warmen Frühlingsbeginn im Freien genießen wollen.

So wie Alexander, Janine, Sonja und Alina, eine Gruppe junger Studenten, die ihre Vorlesungspause auf den Schlossplatz verlegt haben und im Gras liegend in die Sonne blinzeln. Zwei Straßenmusiker auf der Königstraße sorgen mit ihren Tangoklängen für den passenden musikalischen Rahmen. „Wann immer es geht, trinken wir unseren Kaffee hier im Freien“, sagt eine der Studentinnen der Nürtinger Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, die auch regelmäßig Vorlesungen in Stuttgart besuchen. Das schöne Wetter diese Woche komme da genau richtig.

Wärme lockt die Menschen in die Stadt

Drüben, an einem Marktstand, vor dem Buchhaus Wittwer-Thalia, räumt eine Verkäuferin gerade die übrige gebliebenen Waren vom Vormittag in einen Lieferwagen. Die Geschäfte gingen gut, sagt sie. „Das schöne Wetter hat heute Vormittag schon viele Leute in die Stadt gezogen.“ Blumen, frische Eier und Gemüse – wenn die Sonne lacht, scheinen auch die Passanten auf der Königstraße kauffreudig zu sein.

Am besten schmeckt bei dem Wetter natürlich Eis – für manche ist es das erste in diesem Jahr. Am Eugensplatz hat sich am Mittag schon eine Schlange vor dem Eis-Bistro Pinguin gebildet. Ein Gruppe von Angestellten der Landesbibliothek verbringen spontan ihre Mittagspause hier oben. „Nach dem Aufstieg über die Eugenstaffel haben wir uns das Eis verdient“, sagt eine Frau aus der Gruppe und freut sich darüber, dass sie heute sogar für ein Bild in der Zeitung fotografiert werden.

Es soll noch einen Tick wärmer werden

Auch in den kommenden Tagen zeigt sich der Frühling in der ganzen Region von seiner besten Seite. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten bis zum Wochenende täglich fast maximale Sonnenscheindauern. „Lediglich einige Cirrus-Wolken am Himmel können die Sonne etwas bremsen“, sagt Clemens Steiner, Meteorologe beim DWD in Stuttgart. „Frühestens am Freitag oder Samstag gibt es im Südschwarzwald ein ganz kleines Schauerrisiko.“

Die Tagestemperaturen liegen am Mittwoch und den folgenden Tagen im Großraum Stuttgart weiterhin bei 18 bis 19 Grad. Stellenweise werde auch die 20-Grad-Marke geknackt. In der Nacht, so der DWD, bleibt es bei klarem Himmel aber weiterhin kalt. „Wir haben nachts noch immer verbreitet leichten Frost zwischen minus eins und minus vier Grad“, erklärt Steiner. Das schwäche sich nur langsam bis zum Wochenende ab. Anfang der kommenden Woche könnte es dann etwas unbeständiger werden.