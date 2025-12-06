Milchprodukte: Butterpreis sinkt unter einen Euro

Für das Plätzchenbacken ist eine Zutat jetzt günstiger zu haben: 250 Gramm Butter gibt es wieder für etwas weniger als einen Euro. Vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus.
Berlin - Butter wird noch einmal deutlich billiger. Ein 250-Gramm-Stück Deutscher Markenbutter der Eigenmarken ist nun für 99 Cent zu haben, wie aus Ankündigungen von Supermärkten und Discountern hervorgeht. Der Butterpreis hat sich damit innerhalb eines Jahres mehr als halbiert. Auch andere Butterprodukte werden nach Angaben der Händler billiger.