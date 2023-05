RTL-Bachelor David Jackson verteilt Rosen in seiner Heimatstadt

Milaneo in Stuttgart

6 Bachelor David Jackson und seine Freundin Lisa Mieschke verteilten am Freitag Rosen in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Kreisch-Alarm im Milaneo! Dass der RTL-Bachelor in dem Stuttgarter Einkaufszentrum Autogramme und Rosen verteilt, hat mittlerweile Tradition. Dieses Mal war David Jackson an der Reihe. Wir haben die Bilder.









Sie posieren mit Fans für das perfekte Selfie, strahlen in die Kamera, küssen sich – RTL-Bachelor David Jackson und seine Freundin Lisa Mieschke haben Stuttgart einen Besuch abgestattet. Wie viele seiner Vorgänger machte der Rosenkavalier am Freitagabend Halt im Milaneo in der Schwaben-Metropole.