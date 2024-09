Eine Mädchenbande geht in einer Tiefgarage in Stuttgart auf eine Zwölfjährige los. Das Opfer wird mit Schlägen und Tritten malträtiert. Nun ist ein Video des Angriffs aufgetaucht.

Es sind verstörende Aufnahmen: Ein Handyvideo zeigt, wie eine Zwölfjährige brutal mit Schlägen und Tritten in einer Parkhauseinfahrt malträtiert wird.

Zunächst sprechen zwei Mädchen in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Milaneo in Stuttgart mit dem Opfer. Dann prügelt eines der Mädchen unvermittelt auf das Opfer ein, schlägt ihr mit der Faust ins Gesicht, schleudert die Zwölfjährige auf den Boden und tritt weiter auf sie ein. Jemand filmt die Attacke mit einer Handykamera. Niemand greift ein.

Der Vorfall hatte sich bereits am 23. Juli dieses Jahres an einem Dienstagabend ereignet. Die Zwölfjährige wählte um 18.50 Uhr selbst den Notruf. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Polizisten seien zum Einsatzort gefahren, konnten die Mädchen dort aber nicht mehr auffinden. Das Opfer wurde leicht verletzt nach Angaben der Polizei.

Video in WhatsApp-Gruppen geteilt

Nun erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise durch das Video, das die „Bild“-Zeitung am Montag veröffentlichte. Der Clip stammt demnach aus WhatsApp-Gruppen, wo Jugendliche den Clip wohl untereinander teilten. In dem „Bild“-Beitrag wendet sich unter anderem der Onkel des Opfers an die Öffentlichkeit und fragt: „Wer hat meine Nichte so brutal verprügelt?“

Bisher sind die Täterinnen nicht bekannt. Seit knapp zwei Monaten sucht die Polizei nach der Mädchenbande. „Wir ermitteln weiter in dem Fall“, sagte Polizeisprecher Stephan Widmann am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das Video ist Teil der Ermittlungen.“ Allerdings werde das Bildmaterial der mutmaßlichen Täterinnen nicht für eine Fahndung veröffentlicht, da es sich bei den Tatverdächtigen um Kinder oder Jugendliche handle.

Folgen könnte der Angriff für die Täterinnen dennoch haben. „Wir ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung“, sagt Widmann.