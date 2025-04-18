Milaneo-Architektur: Außen Trutzburg, innen Konsumkerker

Eine der größten Shopping-Malls Deutschlands ist das Stuttgarter Milaneo. Viele lieben den Ort, manche hassen ihn. Diese architektonische Zumutung lässt niemanden kalt, auch gut zehn Jahre nach ihrer Eröffnung.
Ein verlässlicher Quell des Missvergnügens ist es, sich an einem schwitzigen Sommertag auf die Suche nach einem Sitzplatz im Freien begeben zu müssen. Ausgerechnet in einer Stadt, die berühmt ist für ihre Plätze mit großspurigen Namen, findet der Unkundige auf diesen Plätzen außer breiten Spuren für endlose Blechkolonnen nur selten Sonnenschirme mit dezent gekleideten Sitznachbarn, welche die Kunst des leisen Zwiegesprächs beherrschen.