Mikrozensus: Jeder Neunte in Deutschland lebt in beengten Wohnungen

Jeder Neunte in Deutschland lebt in beengten Wohnungen

2 In Metropolen wie Stuttgart sind Wohnungen knapp und teuer. Foto: Marijan Murat/dpa

Das Wohnzimmer dient zugleich als Schlafraum, drei Kinder teilen sich ein Zimmer: Gut elf Prozent der Bevölkerung hierzulande lebt in beengten Wohnungen. Mehrere Gruppen sind besonders betroffen.











Berlin - Rund jeder Neunte in Deutschland lebt in beengten Wohnverhältnissen. Das zeigen Zahlen des europäischen Statistikamts Eurostat, aus denen das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zitiert. Demnach lebten im vergangenen Jahr 11,5 Prozent der Menschen in Deutschland in einer überbelegten Wohnung. Besonders betroffen sind demnach jüngere Menschen bis 30 Jahre.