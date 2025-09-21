Mikke Rasch und Maja Beckmann: Polizeiruf 110: Sie sind unter uns: Jeremy und seine Mutter im Fokus

Die neue Magdeburger "Polizeiruf 110"-Folge "Sie sind unter uns" rückt vor allem zwei Schauspieler in den Fokus: Mikke Rasch und Maja Beckmann als Täter Jeremy und dessen kranke Mutter Rebecca. Doch woher kennt man die beiden Gesichter eigentlich?

Beide sind keine Unbekannten, auch wenn sie in sehr unterschiedlichen Rollen aufgetreten sind. Während Mikke Rasch seine Karriere schon als Jugendlicher begann und bislang vor allem in Kinder- und Jugendproduktionen auf sich aufmerksam machte, ist Maja Beckmann seit Jahren eine feste Größe in deutschen Film- und Fernsehproduktionen. In "Polizeiruf 110: Sie sind unter uns" treffen die beiden nun in einer Geschichte als Sohn und Mutter aufeinander, die von familiären Abhängigkeiten und tragischen Entwicklungen bestimmt ist.

Nachwuchsstar Mikke Rasch Rasch übernimmt die Rolle des 17-jährigen Jeremy, der an seiner Schule zum tödliche Amokläufer wird. Die Figur ist angelegt als ein Jugendlicher zwischen Verlorenheit und Aggression, Täter und Opfer zugleich. Für den jungen Darsteller eine Herausforderung, die er mit intensiver Präsenz umsetzt. Rasch wurde 2005 in Köln geboren und lebt heute in Hamburg. Er steht seit seiner Kindheit vor der Kamera. Bekannt wurde er 2016 mit "Die Wilden Kerle 6 - Die Legende lebt". 2018 spielte er in "Matti & Sami und die drei größten Fehler des Universums" seine erste große Hauptrolle. Serienauftritte hatte er in "Die Pfefferkörner", "Großstadtrevier" und "Notruf Hafenkante". Mit dem "Polizeiruf" zeigt Rasch nun eine ernsthafte, erwachsene Rolle, die sein bisheriges Profil deutlich erweitert.

Maja Beckmann als Mutterfigur

Maja Beckmann ist in der Episode als Jeremys Mutter Rebecca zu sehen. Ihre Figur ist an Multipler Sklerose erkrankt, auf die Unterstützung des Sohnes angewiesen und dennoch gezwungen, dessen Abgleiten aus der Distanz mitzuerleben. Beckmann wurde 1981 in Bochum geboren. Sie zählt seit Jahren zu den prägenden Gesichtern im deutschen Fernsehen. Das Publikum kennt sie aus unterschiedlichsten Rollen wie verschiedene "Tatort"-Filme, dem "Usedom-Krimi" aber auch der Comedyserie "Knallerfrauen". Darüber hinaus war sie in weiteren zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen zu sehen. Ihre Darstellung lebt von Authentizität und Bodenständigkeit - Eigenschaften, die auch in dieser Rolle im Vordergrund stehen.

Übrigens: Erst in der vergangenen Woche konnte man Maja Beckmann auch im Franken-"Tatort: Ich sehe dich" in einer kleinen Rolle sehen. Dort spielt sie die wiederkehrende Figur der "Honigfrau", die Hauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs, 51) seit 2020 den Kopf verdreht. Einem breiteren Publikum wurde Maja Beckmann zum ersten Mal als Sabine "Sabbel" Buhrer in 18 Folgen der Kult-Serie "Stromberg" von 2004 bis 2012 bekannt.