Mikke Rasch und Maja Beckmann: Polizeiruf 110: Sie sind unter uns: Jeremy und seine Mutter im Fokus

Die neue Magdeburger "Polizeiruf 110"-Folge "Sie sind unter uns" rückt vor allem zwei Schauspieler in den Fokus: Mikke Rasch und Maja Beckmann als Täter Jeremy und dessen kranke Mutter Rebecca. Doch woher kennt man die beiden Gesichter eigentlich?
Beide sind keine Unbekannten, auch wenn sie in sehr unterschiedlichen Rollen aufgetreten sind. Während Mikke Rasch seine Karriere schon als Jugendlicher begann und bislang vor allem in Kinder- und Jugendproduktionen auf sich aufmerksam machte, ist Maja Beckmann seit Jahren eine feste Größe in deutschen Film- und Fernsehproduktionen. In "Polizeiruf 110: Sie sind unter uns" treffen die beiden nun in einer Geschichte als Sohn und Mutter aufeinander, die von familiären Abhängigkeiten und tragischen Entwicklungen bestimmt ist.