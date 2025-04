Mike Peters von The Alarm mit 66 Jahren gestorben

Mike Peters (1959-2025) ist tot. Der walisische Musiker, der vor allem als Frontmann der Band The Alarm bekannt wurde, ist nach langer Krankheit im Alter von 66 Jahren verstorben. Das berichten unter anderem die britische BBC und das ITV-Netzwerk auf ihren Internetseiten übereinstimmend. Der Musiker lebte demnach rund 30 Jahre lang mit Blutkrebs, nachdem erstmals 1995 ein Lymphom diagnostiziert worden war.

Im vergangenen Jahr habe eine US-Tour abgesagt werden müssen, nachdem eine Form eines schnell wachsenden Lymphoms bei dem im Ort Prestatyn geborenen Peters entdeckt worden war. Der The-Alarm-Sänger sei am Abend des 28. April, umgeben von seiner Familie, gestorben. Er hinterlasse seine Ehefrau Jules (58), mit der er seit 39 Jahren verheiratet war, sowie seine beiden Söhne Dylan (20) und Evan (18).

Mike Peters setzte sich lange gegen den Krebs ein

Peters wurde in den 1980ern erstmals als Frontmann der Band The Alarm weltweit bekannt. Zu den größten Hits der Gruppe gehören unter anderem die Lieder "68 Guns" und "Strength". Mit anderen großen Bands wie U2 ging es für den Musiker auf Tour. Auch mit Bob Dylan (83) oder Bruce Springsteen (75) spielte Peters.

Mit seiner Ehefrau Jules, die ebenfalls an Krebs erkrankt war, gründete der Musiker die Love Hope Strength Foundation. Die Organisation, die sich dem Kampf gegen den Krebs verschrieben hat, konnte laut Angaben auf ihrer Webseite bisher mehr als 1,5 Millionen US-Dollar sammeln, um erkrankte Menschen zu unterstützen. 2019 wurde Peters für seine Verdienste zum Member of the Order of the British Empire (MBE) ernannt.