Mike Heslin : Lioness-Schauspieler stirbt mit nur 30 Jahren

1 Mike Heslin ist am 2. Juli verstorben, wie sein Ehemann jetzt bekannt gegeben hat. Foto: Jon Kopaloff/Getty Images for The Ninth House Vip Screening Of "A Christmas To Treasure"

Der junge Schauspieler Mike Heslin ist mit nur 30 Jahren und nach einer Woche in einem Krankenhaus an einem "unerwarteten Herzereignis" gestorben. Die Ärzte stehen offenbar vor einem Rätsel.











Mike Heslin (1994-2024) ist tot. Der junge Schauspieler ist überraschend im Alter von nur 30 Jahren verstorben, wie sein Ehemann Scotty Dynamo in den sozialen Medien mitteilt. "Am 2. Juli ist mein Ehemann, bester Freund und Seelenverwandter Mike Heslin nach einem einwöchigen Kampf im Krankenhaus an einem unerwarteten Herzereignis verstorben", teilt er auf Instagram mit. Wie es dazu kommen konnte, sei den Medizinern ein Rätsel: "Michael war jung, bei bester Gesundheit, und die Ärzte haben keine Erklärung für das, was passiert ist."