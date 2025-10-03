Am Samstag lädt Innenminister Alexander Dobrindt mehrere seiner EU-Kollegen zum Migrationstreffen nach München. Und wie steht es um seine eigene „Migrationswende“? Ein Überblick.
In München wollen am Samstag mehrere EU-Innenminister zusammenkommen, um über Migrationspolitik zu sprechen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) lädt nach dem Zugspitzgipfel im Sommer nun zum zweiten Treffen dieser Art ein. Angekündigt sind etwa die Innenminister aus Italien und Polen sowie EU-Kommissar für Migration Magnus Brunner.