Migrationspolitik: Richter blockiert Trumps Asylbeschränkung – Rechtsstreit geht weiter

1 Ein Bundesrichter blockierte am Mittwoch Trumps Asyslbeschränkung (Archivbild). Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Die US-Regierung muss erneut einen Rückschlag bei der Durchsetzung ihrer migrationspolitischen Ziele hinnehmen. Der Ausgang der juristischen Auseinandersetzung ist jedoch offen.











Der Rechtsstreit um die strikte Migrationspolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump geht weiter. Am Mittwoch (Ortszeit) blockierte ein Bundesrichter vorläufig ein Dekret vom 20. Januar, mit dem Trump das Asylrecht für Einwanderer an der Grenze zu Mexiko einschränken wollte. Damit setzte das Staatsoberhaupt bestehende rechtliche Verfahren außer Kraft und begründete dies mit einem Notstand an der Südgrenze.