Migrationspolitik in Baden-Württemberg Lücken beim Erfassen von jungen Flüchtlingen

Von Nils Mayer 23. Juli 2018 - 21:15 Uhr

Die Ausländerbehörden sollen sich jetzt darum kümmern, dass Betroffene nacherfasst werden. (Symbolfoto) Foto: dpa

Noch immer gibt es bei der erkennungsdienstlichen Behandlung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen in Baden-Württemberg Lücken. Schon bald soll ein neues Verfahren zum Einsatz kommen.

Stuttgart - Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern (Uma) in Baden-Württemberg gibt es nach wie vor Lücken. Das ergab eine erneute landesweite Abfrage des Innenministeriums bei Jugendämtern und Ausländerbehörden, deren Ergebnis unserer Zeitung vorliegt.

Mehr zum Thema

Demnach waren 70 Uma zum Stichtag im Mai noch nicht erfasst. Dafür gab es vor allem zwei Gründe: die Person war zum Zeitpunkt der Rückmeldung neu in der Zuständigkeit einer Behörde, oder sie saß in einem Gefängnis. Die Ausländerbehörden sollen sich jetzt darum kümmern, dass die Betroffenen nacherfasst werden.

Die Überprüfung des Alters steht dabei nicht im Vordergrund. Über den Abgleich von Fingerabdrücken in einem EU-weiten Datensystem können die Behörden jedoch sehen, ob die Person schon in einem anderem EU-Land registriert ist – und falls ja, zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Alter. Um erst gar keine Lücken mehr aufkommen zu lassen, sollen junge Flüchtlinge, die neu ankommen und sich als minderjährig ausgeben, künftig zentral im Ankunftszentrum in Heidelberg erfasst und ihr Alter unter Mitwirkung von Jugend- und Ausländerbehörden bestimmt werden.

Innenminister Strobl über neue Regelung

Diese Änderung hatten Sozial- und Innenressort im Juni wegen bekannt gewordener Lügen der Uma und Fehleinschätzungen mancher Jugendämter beschlossen. Derzeit laufen Gespräche, wann das neue Verfahren startet. Noch sind die 46 Jugendämter dezentral für die Altersfeststellung zuständig.

Es könne und dürfe nicht sein, dass „jemand, der hier um Schutz bittet, den Staat erst mal über seine Identität und sein Alter belügt“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) unserer Zeitung. Er sei daher „wirklich froh“, mit dem Sozialministerium eine neue Regelung gefunden zu haben. Durchschnittlich kommen im Land derzeit 30 Uma pro Woche an.