Migrationspolitik: Faeser würde Außengrenzverfahren an Flughäfen gern vorziehen

Faeser würde Außengrenzverfahren an Flughäfen gern vorziehen

Die Bundesinnenministerin ist bei der FDP-Fraktion zu Gast, die beim Thema Migration zuletzt mit immer neuen Forderungen aufgefallen war. Konfliktreich scheint das Gespräch aber nicht gewesen zu sein.











Berlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat bei der EU-Kommission angefragt, ob eine der geplanten Verschärfungen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) an deutschen Flughäfen schon früher umgesetzt werden dürfte. Konkret geht es darum, bei Asylbewerbern aus Herkunftsstaaten mit einer Anerkennungsquote von europaweit weniger als 20 Prozent schon an der EU-Außengrenze zu prüfen, ob jemand Anspruch auf Schutz hat oder nicht. Sollte dies möglich sein, würden auch Asylbewerber aus der Türkei darunter fallen, sagte Faeser am Dienstag nach einem Gespräch mit der FDP-Bundestagsfraktion.