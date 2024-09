Migrationspolitik: Dröge: Union hatte kein Interesse an umfassendem Dialog

1 Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, erhebt Vorwürfe gegenüber der Union in der Migrationsdebatte. (Archivbild) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Union habe bei den Gesprächen mit der Ampel-Koalition im Kern auf einen einzigen Vorschlag beharrt, sagt Dröge. Sie spricht von einer verpassten Chance.











Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, wirft der Union in der Migrationsdebatte „Politik ohne Sinn und Verstand“ vor. „Sie hatten an einem vernünftigen Dialog einfach kein Interesse und das ist eine große verpasste Chance“, sagte Dröge in der Generaldebatte im Bundestag zu CDU-Chef Friedrich Merz. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht in diesem Land, dass sich nicht jeder wie ein Kind im Sandkasten hinsetzt und sagt: „Wenn ich nicht alleine bestimmen darf, dann spiele ich nicht mehr mit“.“ So könne man kein Land regieren.