Migrationspolitik: Abgeschobene Minderjährige: Wenn Effizienz vor Gerechtigkeit geht

Von den Menschen, die 2024 aus Deutschland abgeschoben wurde, war mehr als jeder Zehnte minderjährig. Die Zahl weist auf ein größeres Problem hin, meint Redakteurin Rebekka Wiese.
Ganz selten landet mal ein Fall in der Zeitung. Wie der von der jesidischen Familie, die im Juli aus dem brandenburgischen Lychen in den Irak abgeschoben wurde. Fünf, zwölf, 15 und 17 Jahre alt waren die betroffenen Kinder. Sie sprachen Deutsch, gingen in die Kita und die Schule, machten erfolgreiche Praktika. Und durften trotzdem nicht bleiben.