Migrationsdebatte: Dürr: FDP will über Forderungen der Union hinausgehen

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat die Forderung seiner Partei nach einem „echten Kurswechsel in der Migrationspolitik“ bekräftigt. „Wir werden einen Antrag in die Debatte einbringen, der deutlich über die Vorschläge der Union hinausgeht, etwa indem wir die Entwicklungshilfe an Rückführungsvereinbarungen knüpfen und straffällige Ausreisepflichtige direkt festgesetzt werden“, sagte Dürr der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.