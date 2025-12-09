Ihre Petition scheiterte – nun schlagen die Bürgermeister von Tamm und Asperg einen neuen Weg ein. Um eine Bebauung zu verhindern, wollen sie dem Land den Schanzacker abkaufen.
Kurz vor Weihnachten wird es im Tammer Gemeinderat alles andere als besinnlich. Auf der Tagesordnung steht am kommenden Dienstag ein Vorhaben mit Sprengkraft: Nachdem eine Petition der Bürgermeister Martin Bernhard (Tamm) und Christian Eiberger (Asperg) nach eineinhalbjähriger Hängepartie im Landtag abgelehnt wurde, will die Stadt Tamm nun versuchen, dem Land Baden-Württemberg das Gebiet Schanzacker abzukaufen.