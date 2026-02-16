Migration und Mutterschaft: „Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich mehr bemühen als andere“

Verändert Mutterschaft den Blick auf die eigene Migrationserfahrung? Betty Boras, Nachkommin der Banater Schwaben aus der Region Stuttgart, hat darüber einen Roman geschrieben.
Wann gehören wir dazu? Und wie prägend ist die eigene Herkunft? Betty Boras, geboren 1984, Lehrerin und Mutter, hat ein Buch geschrieben: In ihrem Debütroman setzt sie sich mit ihrer Identität als Nachkommin der Banater Schwaben auseinander. Im Alter von sechs Jahren kam Boras aus Rumänien in die Region Stuttgart, wo sie heute noch lebt. In „Das schönste aller Leben“ (hanserblau, 22 Euro) ist ihre Mutterschaft für die Protagonistin der Auslöser, um sich noch einmal neu mit ihrer Erfahrung von Migration auseinander zu setzen.