Migration und Flüchtlinge: Weniger Asylanträge - Dobrindt sieht sich bestätigt

Im April wurden weniger Asylerstanträge gestellt. Innenminister Dobrindt ist zufrieden und spricht von einer «Migrationswende».
Berlin - Im April haben deutlich weniger Menschen in Deutschland erstmals einen Asylantrag gestellt als im entsprechenden Vorjahresmonat. Nach Informationen des Bundesinnenministeriums nahm das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) im vergangenen Monat 6.144 Anträge auf Schutz entgegen. Das waren knapp ein Drittel weniger als im April 2025. Damals hatte das Bamf 9.108 Asylerstanträge gezählt.