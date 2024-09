Migration und Flüchtlinge: Verdi-Chef beklagt inhumane Asyl-Debatte

1 Der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, wünscht sich Vorschläge für eine bessere Integration. Foto: dpa/Jonathan Penschek

Der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, knöpft sich in der Debatte über Migration und Asyl den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz vor. Mit einem „Unterbietungswettbewerb in Sachen Menschenwürde“ werde die Zukunft verspielt.











Verdi-Chef Frank Werneke hat in der Debatte über Migration und Asyl harte Kritik an Unionsfraktionschef Friedrich Merz geübt und einen generellen „Unterbietungswettbewerb in Sachen Menschenwürde“ beklagt. „Es wird höchste Zeit, die Debatte um Asyl und Migration zu versachlichen“, sagte Werneke dieser Redaktion. „Der zunehmend aggressive Ton, den insbesondere Friedrich Merz und andere in der Union anschlagen, ist angesichts der Realität der deutschen Gesellschaft nach mehr als 60 Jahren Einwanderung völlig unangemessen“, fügte der Gewerkschaftschef hinzu. „Ein Teil der zurzeit diskutierten Ideen zur Beschneidung des Rechts auf Asyl sind grundgesetzwidrig und inhuman“, sagte er.