Migration und Arbeit: Flucht in das deutsche Sozialparadies?

Gibt es eine Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme? Die Experten sind uneins.
Hunderttausende Kriegsflüchtlinge und andere Asylbewerber leben in Deutschland teilweise oder gar nicht vom Lohn für ihre Arbeit, bekommen aber finanzielle Unterstützung vom Staat und nutzen das Gesundheitssystem. Das entspricht nicht gerade der Idealvorstellung von einem Einwanderungsland. Deswegen steht im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot: „Die Anreize, in die Sozialsysteme einzuwandern, müssen deutlich reduziert werden.“