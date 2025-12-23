Migration: Schwere Zeiten für die Seenotrettung

Die Organisationen befürchten, dass die verschärften EU-Asylregeln ihre Arbeit auf dem Mittelmeer noch schwieriger machen.
Den Seenotrettern von SOS Humanity ist ein kleiner PR-Coup gelungen. Joachim Löw ist das Gesicht der Spendenkampagne an Weihnachten. „Für mich ist klar: Menschen dürfen im Mittelmeer nicht sterben, weil sie Schutz vor Krieg, Gewalt oder Armut suchen“, so der Ex-Fußballbundestrainer bei der Präsentation. „Man lässt Menschen nicht ertrinken.“ Aus diesem Grund setze er sich dafür ein, dass mit seiner Unterstützung die Organisation ein zweites Rettungsschiff finanzieren kann. Der 24 Meter lange Segler mit einer kleinen Klinik an Bord soll schon in den nächsten Monaten vor der Küste Tunesiens zum Einsatz kommen.