Migration: Polens Kontrollen an Grenze zu Deutschland laufen an

Polens Kontrollen an Grenze zu Deutschland laufen an

2 Polnische Polizistinnen stehen am deutsch-polnischen Grenzübergang Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice. Foto: Patrick Pleul/dpa

Ab Montag will Polen Einreisende an der Grenze zu Deutschland stichprobenhaft kontrollieren. Besonders Minibusse und Autos mit vielen Insassen stehen im Fokus der Grenzschützer.











Link kopiert



Warschau - In Polen laufen heute vorübergehende Kontrollen an der gemeinsamen Grenze mit Deutschland an. An insgesamt 52 Übergängen soll nach Angaben des Grenzschutzes stichprobenhaft kontrolliert werden. Die Grenzer werden dabei besonders Busse, Kleinbusse und Pkw mit vielen Insassen im Auge haben, aber auch Fahrzeuge mit getönten Scheiben.