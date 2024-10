Migration: Polen plant vorübergehende Aussetzung des Asylrechts

2 Ursula von der Leyen (CDU), Präsidentin der Europäischen Kommission, und Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, verlassen nach einem Pressestatement das Rathaus von Breslau. Foto: Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa

Der polnische Regierungschef Donald Tusk wirft Belarus und Russland vor, mit Migranten Druck auf sein Land auszuüben. Er schlägt nun radikale Lösungen vor.











Warschau - Polen will die illegale Migration begrenzen und dafür das Recht auf Asyl zumindest vorübergehend aussetzen. Das sei eines der Elemente seiner neuen Migrationsstrategie, sagte der liberalkonservative Regierungschef Donald Tusk der Nachrichtenagentur PAP zufolge in Warschau. "Ich werde die Anerkennung dieser Entscheidung in Europa einfordern." Details nannte er nicht.