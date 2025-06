Migration: Neue Signale aus Deutschland

1 Kanzler Merz schlägt bei seinem ersten EU-Gipfel einen anderen Ton an als sein Vorgänger Olaf Scholz – auch beim Thema Migration. Foto: AFP

In Fragen Migration gilt Berlin in der EU bisher als Bremser für Verschärfungen. Unter Kanzler Merz wird sich das grundlegend ändern, kommentiert Knut Krohn.











Link kopiert



„Die Zahlen müssen runter.“ Diese Forderung formuliert Friedrich Merz bei Gesprächen rund um das Thema Migration immer wieder. Das Ziel des Bundeskanzlers ist es, dass weniger Flüchtlinge nach Europa kommen. Im Wahlprogramm von CDU und CSU stand es noch deutlicher, dort ist von einem „faktischen Aufnahmestopp“ in Deutschland die Rede. Mit den verschärften Kontrollen an den Grenzen hat Merz unmittelbar nach seiner Wahl zum Regierungschef ein deutliches Signal gesetzt – damit aber auch viele Nachbarstaaten verärgert. Der Kanzler weiß natürlich, dass es eine Lösung des Migrationsproblems nur auf europäischer Eben geben kann. In Brüssel hat er deutlich gemacht, welchen Weg er dafür gehen will.