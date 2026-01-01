Migration nach Deutschland: Illegale Einreisen 2025 deutlich gesunken

Seit September 2024 gibt es wieder Grenzkontrollen bei Einreisen, sie wurden im Mai 2025 intensiviert. Wie viele Flüchtlinge und Asylsuchende sind seitdem gezählt worden?
Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Zahl der unerlaubten Einreisen nach Deutschland halbiert. Die Bundespolizei registrierte im vergangenen Jahr an allen deutschen Land-, Luft- und Seegrenzen 62.526 illegale Einreisen, wie sie in Potsdam bekannt gab. Im Jahr 2024 waren es noch 83.572 unerlaubte Einreisen, während die Bundespolizei 2023 insgesamt 127.549 zählte. In einigen Monaten des Jahres 2023 griffen die Beamten mehr als 20.000 Menschen auf. Im Dezember lag die Zahl der unerlaubten Einreisen bei knapp 4.600.