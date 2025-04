Migration: Mittlerweile fast jede fünfte Pflegekraft aus dem Ausland

1 2024 arbeiteten 306.700 ausländische Pflegekräfte in Deuschland. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Zahlen zeigen: Zuwanderung spielt für das deutsche Gesundheitssystem eine essenzielle Rolle. Für Probleme sorgen der globale Wettbewerb um medizinisches Personal – aber auch Rassismus und Diskriminierung.











Link kopiert



Fast jede fünfte Pflegekraft in Deutschland kommt mittlerweile aus dem Ausland. Wie der Mediendienst Integration am Mittwoch mitteilte, arbeiteten im vergangenen Jahr 306.700 ausländische Beschäftigte sozialversicherungspflichtig in der Pflege, das waren 17,8 Prozent. Dieser Wert ist demnach viermal so hoch wie noch 2013. Seit dem Jahr 2022 geht das Beschäftigungswachstum in der Pflege ausschließlich auf ausländisches Personal zurück.