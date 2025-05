Europäische Union: Merz will Meloni enger in Ukraine-Diplomatie einbinden

Merz will Meloni enger in Ukraine-Diplomatie einbinden

1 Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Foto: Michael Kappeler/dpa

Vier europäische Staats- und Regierungschefs in Kiew - und Meloni muss zuhause bleiben. Das sorgte in Italien für Irritationen. Beim Antrittsbesuch in Rom versucht der Kanzler, die Sache auszuräumen.











Rom - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich für eine engere Einbindung Italiens in die europäischen Bemühungen um ein Ende des Kriegs in der Ukraine ausgesprochen. Nach einem Treffen mit der rechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Abend in Rom sagte Merz: "Wir waren uns einig, dass Italien hier eine Rolle spielen muss."