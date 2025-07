Migration: Merz für bundeseinheitliche Bezahlkarte für Geflüchtete

2 In den Wolken: Merz und Söder auf der Zugspitze. Foto: Peter Kneffel/dpa

In Bayern und einigen anderen Ländern gibt es schon Bezahlkarten für Geflüchtete, anderswo zieht es sich noch hin. Der Bundeskanzler hätte es gerne einheitlich.











Garmisch-Partenkirchen - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plädiert für eine bundesweit einheitliche Bezahlkarte für Geflüchtete und will dies in der schwarz-roten Koalition zum Thema machen. "Die Einführung der bundeseinheitlichen Bezahlkarte ist eigentlich überfällig", sagte Merz nach einer Sitzung mit dem bayerischen Kabinett auf der Zugspitze. "Wir werden das in der Koalition noch mal auf den Prüfstand stellen und die Frage klären, ob wir da nicht zu einer einheitlichen Lösung kommen", kündigte der CDU-Vorsitzende an. "Es wäre gut, wenn wir das im Asylbewerberleistungsgesetz einheitlich für alle Bundesländer regeln würden", argumentierte er.