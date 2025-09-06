Migration Leinfelden-Echterdingen: Wie die Bezahlkarte für Geflüchtete ankommt

1 Geflüchtete erhalten staatliche Unterstützung mittlerweile bargeldlos über eine Karte ausbezahlt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Seit diesem Frühjahr zahlen die Behörden im Kreis Esslingen Leistungen an Geflüchtete bargeldlos über eine Bezahlkarte aus. Sie hat ein Bargeldlimit von 50 Euro pro Person und kann für Online-Käufe genutzt werden. Doch ist sie wirklich der große Fortschritt, als der sie angepriesen wurde? Das wollte die Fraktion Liste Engagierte Bürger/DiB wissen und hatte Mitte Juli zahlreiche Fragen an die Verwaltungsspitze gestellt. Die Kommunalpolitiker wollten erfahren, wie die Karte in der Stadt angenommen wird und ob damit der Einkauf funktioniert. „Bisher wurden rund 1000 Bezahlkarten an Menschen in der vorläufigen Unterbringung im Landkreis Esslingen ausgegeben“, teilen sie nun mit. Und: „Für die Anschlussunterbringung wird mit weiteren rund 1500 Karten gerechnet, die nach und nach verteilt werden.“