Migration in Ludwigsburg: Ohne Zuwanderung steht die Region still – Mann+Hummel zeigt warum

Während anderenorts über Migration debattiert wird, zeigt Mann+Hummel in Ludwigsburg, wie sehr internationale Mitarbeiter gebraucht werden. Drei von ihnen erzählen ihre Geschichte.
Mit 1100 Mitarbeitern gehört Mann+Hummel zu den größten Arbeitgebern in Ludwigsburg. Mehr als jeder zehnte von den Mitarbeitern beim Filterspezialisten in der Kreisstadt hat einen internationalen Hintergrund. „Ohne die internationalen Mitarbeiter geht es heute nicht mehr“, sagt Personalchefin Helena Hofer. Drei von ihnen schildern dieser Zeitung ihren Weg aus Spanien, Kenia und dem Iran nach Ludwigsburg.