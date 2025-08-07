Migration im Kreis Ludwigsburg: „Wir können es uns nicht leisten“ – Asyl-Container werden abgebaut

Zwei Kommunen im Kreis Ludwigsburg bauen Container ab, in denen Geflüchtete wohnen. Was steckt dahinter?
Das Wohnen zu zweit oder dritt in einem 13 Quadratmeter engen Baucontainer hat mit Tiny-House-Romantik wenig zu tun. Oft leben Geflüchtete und deren Familien in solchen Behausungen mit geringen Rückzugsmöglichkeiten bei Wind und Wetter zusammen. In Steinheim und in Murr werden diese Container nun abgebaut. Es ist in beiden Kommunen ein Schritt, der nicht nur etwas mit Menschenliebe zu tun hat.