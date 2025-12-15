Der Arbeitskreis Asyl in Ludwigsburg stimmt den Protesten in der Debatte um die Flüchtlingsunterkunft auf dem Schanzacker teils zu, will aber eine andere Geschichte erzählen.
Die Debatte um die Bebauung des Schanzackers schwelt seit Jahren und nimmt nun wieder Fahrt auf. Die Bürgerinitiative gegen die Bebauung hat kürzlich neue Proteste angekündigt, die Städte Tamm und Asperg wollen das Gelände kaufen. Nun meldet sich ein weiterer Player zu Wort: Der Ludwigsburger Arbeitskreis Asyl wirbt um Verständnis für die Situation der Geflüchteten.